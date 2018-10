Zes Europese Lovie Awards voor Haags internetbureau Q42

Het Haagse Q42 heeft dit jaar zes Lovie Awards gewonnen, de meest prestigieuze internetprijs van Europa. Dat maakte The International Academy of Digital Arts and Sciences bekend.

Het Haagse internetbureau won zilver en de publieksprijs voor hun Radio 538-app, brons en de publieksprijs voor de Rijksmuseum-app, brons voor de website Below the Surface en zilver voor de website Hollands Hoop. De uitreiking van de Lovie Awards 2018 vindt plaats op 15 november in Londen.

Met de zes prijzen behoort Q42 tot een select aantal internetbureaus dat met meerdere cases in verschillende categorieën heeft gewonnen. De Radio 538-app werd tot winnaar uitgeroepen in de categorie ‘News & Entertainment’ en de website Hollands Hoop in de categorie ‘Television & Film’. De website Below the Surface kreeg de onderscheiding in de categorie ‘Best Navigation & Structure’ en de Rijksmuseum-app in de categorie ‘Education & Reference’.