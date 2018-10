Zwaar bouwverkeer nog dit jaar geweerd op de Houtrustweg

Het stadsbestuur wil zwaar vrachtverkeer gaan weren van de Houtrustweg. Momenteel wordt een verbinding aangelegd tussen de Kranenburgweg en de Houtrustweg ter hoogte van de Pluvierstraat en binnenkort komt er een een tijdelijke bouwweg langs het voormalige Norfolkterrein. Zodoende ontstaat er een goede verbinding voor het bouwverkeer in de richting van het Zuiderstrandtheater.

Gemeenteraadslid René Oudshoorn van Groep de Mos in de gemeenteraad had om de maatregelen gevraagd: “Ik ben blij dat het stadsbestuur mijn vragen heeft opgepakt, want de situatie is echt gevaarlijk. Fietsers kwamen ernstig in het gedrang op de smalle Houtrustweg en werden door zwaar bouwverkeer gedwongen over het trottoir te fietsen.”

“Veel chauffeurs van zware trucks houden zich niet aan de afspraken, namelijk door via de Kranenburgweg rijden maar zij volgen hun navigatiesysteem naar de bouwplaats op het Norfolkterrein. Aan het eind van de Houtrustweg komen ze achter deze vergissing en draaien weer terug, zo rijden deze wagens twee keer onnodig op deze toch al zo smalle weg”, aldus Oudshoorn.