38 basisscholen boycotten Shell-festival op Malieveld

38 Haagse basisscholen van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) gaan niet naar Shells festival Generation Discover op het Malieveld. Dat zegt bestuursvoorzitter van SCOH, Gerard van Drielen, woensdag in een videoboodschap.

“Shell blinkt niet uit in duurzame ambities,” zo verklaart Van Drielen. “Daarom doen wij niet mee aan Generation Discover. Wij maken de keuze ons te richten op duurzaamheid en niet op klassieke fossiele brandstoffen. Als ergens een plek is om kinderen kennis te laten maken met milieu en duurzaamheid, dan is dat op de basisschool.”

Subsidie ingetrokken

Van Drielen heeft zich bij de beslissing laten inspireren door het besluit van gemeente, die onlangs besloot om de subsidie voor het festival in te trekken.

Generation Discover van Shell is van woensdag 17 tot en met zondag 21 oktober op het Malieveld.

Foto: Jiri Buller/AP images (Shell)