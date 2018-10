Bouwleges omlaag in Den Haag: “Misschien wel de goedkoopste gemeente van Nederland”

Mensen en bedrijven die in Den Haag woningen willen laten (ver)bouwen kunnen volgend jaar rekenen op een financieel voordeeltje. Het stadsbestuur wil op 1 januari 2019 de bouwleges verlagen. Het voordeeltje voor particulieren kan oplopen van enkele tientjes tot een paar duizend euro. Bij grotere bouwprojecten gaat het om hogere bedragen.

De reden van de voorgestelde verlaging is dat er ook in 2018 meer leges zijn binnengekomen dan verwacht. Dit komt doordat er net als vorig jaar ook dit jaar weer aanzienlijk meer is gebouwd en geïnvesteerd in de stad. Uitgangspunt bij het heffen van deze leges moet zijn dat ze kostendekkend zijn. De gemeente mag er niet aan verdienen. Wethouder Boudewijn Revis denkt dat van de verlaging een stimulans kan uitgaan. “De woningmarkt in Den Haag is redelijk overspannen. Er is vraag naar alle soorten woningen. Ook willen we samen met inwoners en lokale ondernemers naar kwalitatief betere huizen, schone energie en betaalbare warmte. Dan helpt het als je bij een bouwplan of verbouwing minder leges hoeft te betalen.”

De leges voor kleinere bouwplannen (met een bouwsom tot en met 250.000 euro) worden verlaagd van 1,5 naar 1,0 procent van de bouwsom. Daarmee zijn de leges voor de kleinere bouwplannen heel laag. De kans is groot dat Den Haag in 2019 voor kleinere bouwplannen de goedkoopste gemeente wordt. Het tarief voor plannen met een bouwsom boven de 250.000 euro gaat vijf procent omlaag naar 3,19 procent. Bouwplannen die slechts een kleine afwijking in een bestemmingsplan betekenen, krijgen een veel lager tarief. Het tarief voor de vergunning van de afwijking gaat van bijna 600 euro naar 300 euro.

Foto: Rijksvastgoedbedrijf