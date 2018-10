Centrum 16•22 eerste Haagse proeftuin maatschappelijke diensttijd

Het jongerenproject Ga voor Goud van Centrum 16•22 is in Den Haag voorlopig het enige project dat gehonoreerd is als invulling voor de maatschappelijke diensttijd (MDT).

De vrijwillige diensttijd voor jongeren, waarin zij iets voor de samenleving doen, gaat in 2020 officieel van start. In aanloop daartoe zijn 41 projecten geselecteerd, verdeeld over heel Nederland, die tot maart 2019 uitgevoerd kunnen worden. Daarna worden ze geëvalueerd. Centrum 16•22 is “trots en verheugd” dat het project Ga voor Goud als eerste Haagse project meteen kan beginnen. Centrum 16•22 ontwikkelt lesmateriaal, workshops, trainingen en projecten over actuele maatschappelijke thema’s voor jongeren en hun opvoeders.

“Het project Ga voor Goud past helemaal bij onze werkwijze, namelijk voor en door jongeren”, zegt projectleider Joyce Bikker van Centrum 16•22. “We werken bijvoorbeeld met zogeheten ‘labs’.” Een onderdeel daarvan is een brainstormsessie waarbij jongeren na verschillende sessies tot een concreet en reëel uitvoerbaar idee komen dat ze ook echt in Den Haag gaan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik. “Jongeren weten als geen ander waar hun leeftijdsgenoten gevoelig voor zijn. We werken daarbij samen met 16 verschillende maatschappelijke organisaties in Den Haag.”

Kleine vergoeding

Zorgen om een mogelijk gebrek aan belangstelling van jongeren heeft Bikker niet. “We zijn al druk aan het werven, bijvoorbeeld onder leerlingraden van scholen, jongerenorganisaties, sportclubs en buurthuizen. Ook hebben we al een vaste kerngroep van zes jongeren en studenten tussen de 16 en 25 jaar die de andere jongeren gaan begeleiden.” Jongeren kunnen op verschillende manieren deelnemen aan Ga voor Goud. Globaal is dat twee à drie uur per week na schooltijd, voor een periode van tien tot twaalf weken. Korter of langer kan ook. De jongeren krijgen er een kleine vergoeding voor en elke bijeenkomst iets lekkers te eten en te drinken tijdens de sessies.