Cesar Zuiderwijk, Hugo Borst en Paul van Loon op derde editie Loosduinen Gaat Los

Drummer Cesar Zuiderwijk is één van de optredende artiesten op de derde editie van het festival Loosduinen Gaat Los. Ook Hugo Borst en Paul van Loon werken mee aan het festival. Van woensdag 31 oktober tot en met zondag 4 november zijn er diverse culturele activiteiten door heel stadsdeel Loosduinen. Muziek, toneel en kunst, voor jong en oud, alles komt aan bod op verschillende locaties.

Loosduinen Gaat Los start op 31 oktober met een optreden van drummers Cesar Zuiderwijk en Koen Herfst met hun ‘Drum Demons’ op het Loosduinse Hoofdplein. Aansluitend geven ze een workshop. Op 1 november is er een lezing van Hugo Borst in de bibliotheek Nieuw Waldeck. Borst voordragen uit de boeken over zijn moeder. In bibliotheek Loosduinen verzorgt de Metro Concertband een swingend optreden op vrijdag 2 november.

Maar er is nog veel meer, en gratis! Kinderen gaan liedjes leren om te zingen in diverse verzorgingstehuizen en de bibliotheek, er is een demonstratie van het orgel in de Abdijkerk, het orgel mag zelfs bespeeld worden. Bij Popradar Den Haag gaat jong muziektalent optreden. Lejo (bekend als ‘de oogjes’ uit Sesamstraat) treedt op en als afsluiting op 4 november komt de bekende kinderboekenschrijver Paul van Loon naar Loosduinen.

