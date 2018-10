ChristenUnie/SGP: “Haal Troonrede naar de Grote Kerk”

De ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad wil dat het stadsbestuur zich inspant om de Grote Kerk te gebruiken als tijdelijke locatie voor het voorlezen van de Troonrede op Prinsjesdag, tijdens de verbouwing van het Binnenhof.

Afgelopen weekend werd bekend dat de Stichting Grote Kerk stopt met de exploitatie van de kerk, omdat er niet genoeg geld is om het gebouw te onderhouden. Fractievoorzitter Pieter Grinwis wil dat de gemeente de eigenaar, de Protestante Gemeente in Den Haag, de helpende hand reikt. “De Grote Kerk is één van de oudste en meest beeldbepalende gebouwen in Den Haag. Daar moeten we met z’n allen zuinig op zijn. Dit is wat mij betreft een wake-up call voor de gemeente om actie te ondernemen en de toekomst van de Grote Kerk veilig te stellen.”

Grinwis heeft verschillende ideeën hoe de gemeente de kerkgemeente kan ondersteunen. “De Grote Kerk is echt een prachtlocatie voor evenementen en bijeenkomsten. Dat mag veel meer van de daken worden geschreeuwd. Bijvoorbeeld door tijdens de verbouwing van het Binnenhof de activiteiten die normaal gesproken in de Ridderzaal plaatsvinden, in de Grote Kerk te houden. De Troonrede in de Grote Kerk, een geweldige kans als je het mij vraagt. Dit gebouw heeft koninklijke allure, is representatief en lekker dichtbij het Noordeinde. Zo dichtbij, dat we dan wel een ommetje voor de koets moeten verzinnen.”