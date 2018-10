David Middendorp en Firma MES in Kunstlicht op Den Haag FM

In het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM wordt komende zondag onder meer aandacht besteed aan een drietal bijzondere theatervoorstellingen die de komende tijd in Den Haag zijn te zien. Ook hoor je meer over de tentoonstelling ‘Language is the only homeland’ in Nest.

Met NTjong en Het Nationale Theater praten we over de voorstelling ‘De Vrekkin’, een hilarische komedie over een schaamteloze modern family met te veel geld en te weinig realiteitsbesef. Het stuk is als onderdeel van het festival De Betovering te zien in de Koninklijke Schouwburg. Choreograaf David Middendorp komt praten over de voorstelling ‘Another Kind of Blue: Flirt with Reality’, die op 20 oktober in het Zuiderstrandtheater in première gaat. Firma MES staat de komende weken nog in de Lourdeskerk met de voorstelling ‘Een Avondje Armoede’ (foto). In Kunstlicht hoor je meer over deze humoristische én confronterende benefietavond.

Verder in het programma aandacht voor de tentoonstelling ‘Language is the only homeland’ in Nest. Plus de de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Joris Jan Bos (Firma MES)