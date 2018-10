HTM geeft les aan brugklassers over gedrag in tram en bus

Den Haag FM met Koekamp Kastanje Campagne live onder de boom

Den Haag FM zendt komende vrijdag 12 oktober live uit van onder de Koekamp Kastanje om aandacht te vragen voor de iconische boom die meedoet aan de Boom van het Jaar-verkiezing. Iedereen is welkom om vrijdag tussen 15.00 uur en 18.00 uur langs te komen om de boom te steunen en te stemmen op de Koekamp Kastanje.

Sinds Den Haag FM de Koekamp Kastanje Campagne voert is de boom in korte tijd van onderaan de lijst gestegen naar de subtop. Iedere week sprak Den Haag FM-radiopresentator Rob Kemperman met iemand over de boom, zoals Robert Barker van de Partij voor de Dieren en Hedde Meima van de Haagse Boomtoppers. Vrijdag spreken we onder meer met wethouder Richard de Mos over de boom.

Stemmen op de Koekamp Kastanje kan tot en met komende zondag 14 oktober via de website Deboomvanhetjaar.nl.

Foto: Hans Menop

Luister vrijdag van 15.00 tot 18.00 naar Den Haag FM voor de live uitzending van onder de Koekamp Kastanje.