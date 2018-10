Den Haag houdt “enkele tientallen” geradicaliseerde moslims in de gaten

Gemeenten, politie en veiligheidsdiensten volgen in Den Haag “enkele tientallen” geradicaliseerde moslims.

Het gaat bijvoorbeeld om teruggekeerde Syriëgangers of jongeren die naar extremisme neigen, meldt de Volkskrant donderdag na een rondgang langs 25 gemeenten die voor een persoonsgerichte aanpak geld (PGA) krijgen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het aantal personen dat de diverse instanties volgen ligt in de praktijk waarschijnlijk nog hoger, aangezien slechts negen van de 25 gemeenten bereid waren getallen te openbaren. Den Haag wilde ook geen exacte cijfers noemen en hield het bij “enkele tientallen” geradicaliseerde moslims die vallen onder de PGA. In totaal worden er in Nederland zeker 160 geradicaliseerde moslims in de gaten gehouden.

