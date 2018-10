Den Haag twee keer genomineerd voor internationale marketingprijs

Den Haag is twee keer genomineerd voor de City Nation Place Awards. Met de campagne ‘Duik in Den Haag’ maakt onze stad kans op een internationale marketingprijs in de categorie Best Communication Strategy. De actie ’72hrs The Hague’ staat op de shortlist voor de Best Citizen Engagement prijs.

Met de televisiecommercial ‘Duik in Den Haag’, opgenomen in een zwembad, maakte Den Haag potentiële bezoekers duidelijk dat Den Haag als stad aan zee veel te bieden heeft. Met ‘72hrs The Hague Film Contest’ werden filmmakers uitgedaagd binnen drie dagen een korte film te maken met Den Haag als decor.

Meer dan honderd buurten, steden, regio’s uit zestien verschillende landen hadden dit jaar hun project ingezonden voor de City Nation Place Awards. Op 8 november vindt in Londen de prijsuitreiking plaats. Vorig jaar won Den Haag met de campagne ‘30 Days as a Hagenees’ in de categorie Best Communication Strategy een City Nation Place Award.