Eenzame ouderen hebben eigen Sky Lounge bij ADO Den Haag

Voetbalclub ADO Den Haag en de Stichting Met Senioren naar ADO hebben een handtekening gezet onder een contract voor één jaar. Met deze ondertekening heeft ‘Met Senioren naar ADO’ voor het seizoen 2018/2019 de beschikking over een Sky Lounge.

De stichting vecht tegen de groeiende eenzaamheid onder ouderen. In maart vorig jaar startte Jeroen Workum (links op de foto) dit sociaal maatschappelijk initiatief door één eenzame oudere per thuiswedstrijd mee te nemen naar Vak D. In de loop van 2017 is dit idee verder uitgegroeid en kregen de vijf vrienden achter de stichting eind 2017 – bij wijze van proef – de beschikking over een leegstaande Sky Lounge. Met Vegro als partner en de vrienden van de stichting (WZH, ADO Den Haag, HTM, CSU en Tzorg) is inmiddels genoeg geld opgehaald voor het huidige seizoen, zodat 300 tot 400 senioren dit seizoen naar thuiswedstrijden van ADO Den Haag kunnen gaan.

“Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de senioren in een veilige en rustige omgeving kijken naar de wedstrijd en met elkaar verhalen delen van vroeger”, vertelt Jeroen Workum. “Doorgaans gaat het hier om ouderen waarvoor het fysiek lastig is om op de tribune plaats te nemen of überhaupt naar het stadion te komen.” De doelstelling is om de komende seizoenen dit initiatief te continueren en wellicht uit te breiden.