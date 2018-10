David Middendorp en Firma MES in Kunstlicht op Den Haag FM

Gemeente helpt tempel, kerken en moskeeën om duurzamer te worden

Meer in

Wethouder Liesbeth van Tongeren (foto) van Duurzaamheid en Energietransitie gaat gebedshuizen helpen om energie te besparen. Al eerste concrete stap wordt het waterzijdig inregelen van de verwarmingsinstallaties aangepakt. Dat zei de wethouder donderdag – op de Dag van de Duurzaamheid – bij de bijeenkomst Geloven in Groen. Deze groep bestaat uit Haagse kerken, moskeeën en een hindoetempel die gezamenlijk werken aan het verduurzamen van hun gebouwen en gemeenschap.

Door een verwarmingsinstallatie goed in te regelen kan tot wel twintig procent verlaging van energieverbruik en dus ook verlaging van de energierekening worden bereikt. Daarom heeft de gemeente aangeboden om de gebedshuizen te helpen de installaties in te regelen. Het streven is om de verwarmingsinstallaties van zoveel mogelijk deelnemende gebedshuizen voor de winter beter te hebben afgesteld.

Wethouder Liesbeth van Tongeren is blij dat gebedshuizen zich bezig houden met verduurzaming en energiebesparing. “Niet alleen voor de directe energiebesparing, zeker ook om elkaar te inspireren en motiveren op het gebied van duurzaamheid. Energiebesparing en vermindering van de CO2 uitstoot wordt om verschillende redenen gedaan. Het is goed voor je portemonnee en draagt bij aan een betere wereld en de dus aan de toekomst voor alle Hagenaars.”