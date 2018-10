Groep de Mos: “Maak Cirque du Soleil toegankelijk voor álle Hagenaars en Hagenezen”

Den Haag wordt de nieuwe locatie in Nederland van het wereldberoemde Cirque du Soleil. De komende tien jaar zal het spektakel om het jaar op het Malieveld neerstrijken. Groep de Mos in de gemeenteraad vreest dat alleen mensen met een dikke portemonnee naar de voorstelling kunnen.

Gemeenteraadslid Ralf Sluijs doet daarom een beroep op de organisatie zodat de héle Haagse samenleving van het spektakel kan genieten; jong en oud, arm en rijk. “Den Haag is dolgelukkig met de komst van Cirque du Soleil naar onze stad, dat blijkt uit de vele reacties die we ontvangen hebben. We sluiten echter niet de ogen voor de stadsgenoten die het financieel wat minder hebben en ons ook berichten gestuurd hebben. We doen hele grote dingen voor de stad maar zullen de kleine man nooit vergeten.”

Groep de Mos zou graag zien dat stoeltjes bij de shows van Cirque du Soleil ‘geadopteerd’ worden door het Haagse bedrijfsleven. Die stoeltjes worden dan toegankelijk voor de mensen die het anders niet kunnen betalen. “We mikken hiermee op de kracht die in onze samenleving zit, de kracht van elkaar wat gunnen. Het Haagse bedrijfsleven ontleent haar bestaansrecht aan de stadsgenoten die hun spullen kopen bij ze. Hoe mooi zou het zijn als ze diezelfde stadsgenoten die het wat minder hebben ook wat terug kunnen geven in de vorm van een prachtige dag?”, aldus Sluijs.

‘Cirque du Soleil Brood’

De partij roept met schriftelijke vragen het stadsbestuur op om hierover in gesprek te gaan met het circus en het bedrijfsleven. “Het ene bedrijf draagt een kiezeltje bij en het andere een grote kei. De bakker op de hoek bakt misschien een ‘Cirque du Soleil Brood’ waardoor twintig mensen naar een voorstelling kunnen, een multinational sponsort misschien wel 500 stoelen. Een steentje bijdragen naar draagkracht”, aldus Sluijs.