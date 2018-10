Haaglanden Medisch Centrum laat operatie-instrumenten recyclen

Instrumenten die in het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) gebruikt worden bij operaties, worden vanaf nu omgesmolten tot nieuwe medische instrumenten, spoelsystemen en onderdelen. “Op deze manier recyclen is uniek in de wereld.”

Een operatie-instrument gaat gemiddeld zo’n tien jaar mee, mits het goed onderhouden wordt. Dagelijks worden duizenden instrumenten gesteriliseerd, vertelt Rishkanth Narsing van HMC. “Als de instrumenten niet meer aan de norm voldoen, worden ze meegegeven aan de ijzerboer. Dit gaat om zo’n 400 kilo ijzer per jaar.” Vanaf nu komt hier verandering in: elk kwartaal gaan de afgekeurde instrumenten naar Van Straten Medical. Zo’n 85 procent kan na te worden gerepareerd nog geruime tijd mee. Het deel dat echt niet meer voldoet, wordt omgesmolten. Van die grondstof worden nieuwe medische producten gemaakt.

Volgens Van Straten Medical is het uniek in de wereld dat medische instrumenten worden gerecycled tot nieuwe instrumenten: “Er is in de ziekenhuiswereld ontzettend veel afval, terwijl er wel een klimaatakkoord is ondertekend waarin Nederland toezegt meer voor het klimaat te gaan doen. Deze recycling past hier goed bij”, zegt general manager Bart van Straten. “HMC heeft 76.000 instrumenten in gebruik. Het is dan ook geweldig dat ze hieraan meedoen.”

“Zorg is een grote vervuiler”

Ook de politiek heeft duurzaamheid in de zorg hoog op de agenda staan. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport ondertekende woensdag de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. “De zorg werkt hard om mensen beter te maken maar is tegelijkertijd nog een grote vervuiler”, zegt bruins. “Met de Green Deal maken 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven, waaronder Van Straten Medical, afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.”