Honderden kilo’s coke gevonden bij inval bedrijfspand

Bij een inval in een bedrijfspand in de Zilverstraat heeft de politie donderdagochtend 400 kilo cocaïne gevonden. Ook zijn acht verdachten aangehouden.

Mogelijk is er een link tussen de partij harddrugs en een eerdere drugsvondst in Vlissingen. Woensdag werd bekendgemaakt dat daar 800 kilo cocaïne was gevonden tussen een lading bananen, afkomstig van een schip dat uit Zuid-Amerika kwam.

De in Den Haag aangehouden verdachten zijn tussen de 36 en 62 jaar oud. Van sommigen van hen is geen vaste woon- of verblijfplaats bekend, van anderen weet de politie dat ze uit Delft, Voorburg, Vlaardingen, Rotterdam en Amsterdam komen. De recherche sluit niet uit dat er meer mensen worden gearresteerd.