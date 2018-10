HTM geeft les aan brugklassers over gedrag in tram en bus

Een gastles met rollenspel in de klas, daarmee wil de HTM scholieren bijbrengen hoe ze zich in tram en bus moeten gedragen. Ze maken er volgens het Haagse vervoersbedrijf namelijk nogal eens een zooitje van in het OV. Den Haag FM keek mee bij een gastles aan de brugklassers van het Hofstad Mavo-Havo.

Na een presentatie over onder andere de huisregels van bussen en trams, trekken de leerlingen de uniformen van de HTM beveiliging, handhaving en de politie aan voor het rollenspel. De les zorgt er volgens de HTM zo niet alleen voor dat de leerlingen zich beter in controleurs en beveiligers kunnen verplaatsen, maar laat het vervoersbedrijf ook beter kennismaken met de Haagse jongeren en de verschillende scholen. “Zo blijven de lijntjes kort en halen we ook de scholieren uit de anonimiteit”, aldus Anna Wouters, die het project namens HTM coördineert en de lessen geeft.

Er is volgens Wouters sinds de gastlessen, die al enige jaren plaatsvinden op veel Haagse scholen, veel minder vandalisme in het OV. En áls er dan toch wel eens iets gebeurt, weet de HTM de betreffende school en leerling door het project ook sneller te vinden.