Oude Juliana Kinderziekenhuis wordt daklozenopvang

In het voormalige pand van het Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan komen woningen voor zo’n negentig dak- en thuislozen. Het gaat om een tijdelijke woonvoorziening voor maximaal twee jaar.

Het pand aan de Sportlaan staat op dit moment grotendeels leeg. Om het geschikt te maken voor de nieuwe bewoners, wordt binnenkort gestart met een aantal werkzaamheden. Het moet een woonvoorziening worden voor ongeveer veertig vrouwen en vijftig mannen. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners nog voor het einde van dit jaar hun intrek in het pand nemen.

De bewoners kunnen er zowel overdag als ’s nachts verblijven en in het pand is dag en nacht begeleiding aanwezig. Zij zullen volgens de gemeente overdag bezig zullen zijn met (vrijwilligers)werk, een studie of andere dagbesteding. Ook krijgen zij professionele begeleiding bij zaken als huisvesting en financiën. Het is de bedoeling dat zij na enige tijd doorstromen naar een andere, meer zelfstandige woonvorm.

Kritisch rapport

Op woensdag 17 oktober is er een bijeenkomst voor omwonenden, waar ze worden geïnformeerd over de tijdelijke voorziening en de nieuwe bewoners.

De Haagse Rekenkamer heeft in januari 2018 een kritisch onderzoek uitgebracht over de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen in Den Haag. Belangrijk punt van kritiek is, dat er te weinig mensen doorstromen naar meer zelfstandige woonruimte. “De opvang en begeleiding moeten echt beter. Zoals het nu geregeld is, slapen er te veel mensen met te diverse problematiek te lang op één locatie bij elkaar”, aldus wethouder Bert van Alphen, wethouder Maatschappelijke Opvang.