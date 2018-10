NIDA “goed gemutst” over voorstel Den Haag als kinderpardongemeente

Ruim een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen staat de coalitie voor een van de eerste grote uitdagingen. De vraag is of de stad een kinderpardongemeente moet worden. “Als internationale stad van vrede is het beschamend dat we dat nog niet zijn”, vertelt NIDA-fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz op Den Haag FM.

Oppositiepartij NIDA is voorstander van een kinderpardon en dient daar vanavond ook een voorstel voor in. Een kinderpardongemeente maakt zich sterk voor een oplossing voor kinderen die uitgezet moeten worden. Bijvoorbeeld door kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn niet uit te zetten. “Kinderen die hier getogen zijn hebben bewezen dat zij waarde toevoegen aan onze maatschappij. Als wij dan vallen over punten en komma’s hebben we het echt niet begrepen.” De coalitie zelf is verdeeld, GroenLinks en D66 zijn in elk geval voorstander. Groep De Mos en de VVD zijn tegen. “Ik verwacht dat alleen de die twee partijen de PVV tegen zullen zijn, maar de rest lijkt er positief naar te kijken.”

Donderdagavond wordt er in de raad over gesproken. “Ik ben in ieder geval goed gemutst voor vanavond”, zegt Yilmaz. Nederland telt nu vierenzestig kinderpardongemeenten en misschien binnenkort meer.

Luister hier naar het interview met Cemil Yilmaz op Den Haag FM.