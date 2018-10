HTM geeft les aan brugklassers over gedrag in tram en bus

Nieuw PVV-raadslid bereidt zich voor op eerste vergadering

Sebastian Kruis is sinds donderdag officieel raadslid namens de PVV in de gemeenteraad. Daarmee neemt hij de functie over van de in augustus overleden Willie Dille. “Ik heb daarom ook dubbele gevoelens over mijn toetreden in de gemeenteraad”, vertelt Sebastian Kruis op Den Haag FM.

Aan de ene kant is Kruis ontzettend blij met de positie, maar aan de andere kant is het overlijden van een collega niet de manier waarop hij die wilde verkrijgen. “Het overlijden van Willie heeft onze fractie heel erg geraakt.” Kruis denkt haar erfenis het beste hoog te houden door haar lijn te volgen. “Zacht waar het kan, hard waar het moet.” Naast zijn functie als gemeenteraadslid is Kruis nog steeds de woordvoerder van PVV-partijleider Geert Wilders. “Dat is misschien niet altijd makkelijk te combineren, maar het is voor hetzelfde doel. Landelijk als ondersteuning van Geert Wilders en voor de stad in de raad.”

Donderdagavond, tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering die Kruis bijwoont, wordt onder andere het voorstel om Den Haag een kinderpardongemeente te maken behandeld. “In onze fractievergadering waren we er al snel uit dat we daar niet in meegaan.”

Luister hier naar het interview met Sebastian Kruis op Den Haag FM.