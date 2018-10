Spectaculaire lichtshows bij Kurhaus en Ridderzaal tijdens The Hague Highlights

Het Kurhaus en de Ridderzaal worden binnenkort vijftien avonden lang met speciale lichtshows tot leven gewekt. Dat gebeurt van donderdag 8 november tot en met donderdag 8 december tijdens The Hague Highlights, een reeks lichtevenementen van Feest aan Zee.

Met een interactieve piano-installatie (Keys of Light, in België bekend van het Light Festival Gent) wordt de rijke historie van het Scheveningse Kurhaus belicht. Daarnaast zal de Ridderzaal op het Haagse Binnenhof dienst doen als een filmdoek, waarop bezoekers met behulp van een videoprojectie (Old masters, New heroes) een visuele tijdreis kunnen maken.

Verder staan er in de stad nog meer lichtevenementen gepland. Zo is er op zaterdag 1 december – voor het eerst in Nederland – een vliegende aerobic-show met vuurwerk en presenteert Madurodam tussen donderdag 27 en zondag 30 december een lichtshow om terug te blikken op het jaar 2018.

Foto: mr. Beamm