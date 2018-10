Stem op Haags vredesschaakspel als Speelgoed van het Jaar

Het spel ‘Paco Sako’, oftewel vredesschaken van de Haagse kunstenaar Felix Albers is in de race om Speelgoed van het Jaar te worden. Een speciaal samengestelde vakjury nomineert de spellen in zeven leeftijdscategorieën, het publiek stemt daarna op de uiteindelijke winnaars. Paco Sako is genomineerd in de categorie 18+.

Het spel van Albers lijkt erg op gewoon schaken, behalve dat je stukken niet slaat maar omarmt. “Het maakt het eeuwenoude oorlogsspel iets vriendelijker”, zegt Albers in het programma Haagse Ochtendradio. “Een enorme eer dat ik genomineerd ben. Het geeft aan dat deze versie werkt.” Felix is met een aantal grote spelfabrikanten in gesprek om het concept internationaal uit te rollen.

De winnaars voor Speelgoed van het Jaar worden op woensdag 7 november bekend gemaakt. Stemmen kan via de website nog tot zondag 4 november. Dinsdag 16 oktober geeft Felix Albers een workshop Paco Sako in Café De Vriendenkring aan de Elandstraat.

Foto: Paco Sako(Facebook)

Luister hier naar het interview met Felix Albers op Den Haag FM.