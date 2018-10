Uitdagend en vernieuwend theater tijdens festival ‘Nee, jij hebt talent!’

Donderdagavond begint in Theater aan het Spui het driedaags festival ‘Nee, jij hebt talent!’. Het is de vijfde keer dat Het Nationale Theater dit festival organiseert.

Volgens Marjolein de Jong zijn de voorstellingen die worden vertoond uitdagend en vernieuwend. “Er spelen theatergezelschappen die op het punt van doorbreken staan”, zegt Marjolein in het programma Haagse Ochtendradio. Naast theatervoorstellingen draait er een DJ en is het vrijdagavond Oktoberfest. “Daarmee willen we de drempel die er vaak is om naar het theater te gaan kleiner maken. Met de festivalsfeer hopen we dat het een feest wordt voor de bezoekers”, aldus De Jong.

Theaterfestival ‘Nee, jij hebt talent!’ is van donderdag tot en met zaterdag in Theater aan Spui. Kijk voor kaarten en meer informatie op de website.

Luister hier naar het interview met Marjolein de Jong op Den Haag FM.