YouTube-helden Gio, De Latooys, Kalvijn, GameMeneer en XLinktijger naar Haags museum Comm

het Haagse museum Comm gaat vier maanden lang aandacht besteden aan social media-idolen. Dit zijn merkspecialisten met een heel bijzonder merk; zichzelf. Voor marketeers zijn deze influencers een waardevol kanaal om jongeren te bereiken. Beseffen deze influencers wat voor maatschappelijke rol zij hebben en wat de impact ervan is? Hoe gaan zij om met de dagelijkse druk?

Vanaf komende zaterdag staan zestien weken lang, elk weekend populaire influencers op een intiem podium in Comm. Ontmoet én leer van YouTube-helden als Gio, De Latooys, Kalvijn, GameMeneer, XLinktijger en vele anderen. Onder de noemer ‘Influencers Behind the Scenes‘ is in het museum ook een tentoonstelling te zien over de wereld van deze influencers.

De officiële opening van ‘Influencers Behind the Scenes’ is komende zaterdag 13 oktober. Om 14.00 uur is de starthandeling door de gehele familie Latooy.