Beeldententoonstelling Den Haag Sculptuur mogelijk terug op Lange Voorhout

Groep de Mos in de gemeenteraad wil de beeldententoonstelling Den Haag Sculptuur terughalen naar het Lange Voorhout. twintig jaar geleden, in 1998, was de eerste beeldententoonstelling te bewonderen op het Lange Voorhout. In 2016 kwam daar een einde aan.

Groep de Mos wil dat de tentoonstelling terugkomt en een podium wordt voor Haagse kunstenaars. De Pulchri Studio aan het Lange Voorhout ziet daarvoor grote mogelijkheden zegt het Hoofd galerie Thomas van Haren. “De Haagse kunstscene is fantastisch veelzijdig. Deze kunstenaars tonen zelden hun werk aan het publiek middels grote culturele evenementen in eigen stad. Ook zien we kansen in de samenwerking met bijvoorbeeld de geweldige kunstacademie die we in onze stad hebben.”

Gemeenteraadslid Damiën Zeller is blij met de steun vanuit de kunstsector. “Het laat zien dat Den Haag Sculptuur in de harten van velen zit. Den Haag Sculptuur stimuleert de culturele samenwerking van het Museumkwartier, met positieve gevolgen voor het (internationale) toerisme in onze stad. Laten we de Haagse kunstenaars het mooiste podium bieden wat we hebben, het Lange Voorhout”, aldus Zeller.