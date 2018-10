Coming Out Day: Familie van regenbooggemeenten in regio Haaglanden groeit verder

Donderdag werd ook in onze regio Coming Out Day gevierd, een dag bedoeld als steunbetuiging aan mensen die nu nog bang zijn om voor hun geaardheid uit te komen. Goed nieuws; steeds meer gemeenten in onze regio sluiten zich aan bij de familie van regenbooggemeenten.

Met het hijsen van de regenboogvlag boven het stadhuis, een regenboogloper voor de entree en een expositie in het Atrium ging donderdag Coming Out Day van start. Wethouders uit vijf regenbooggemeenten in onze regio bezochten de expositie en gingen daarna met elkaar in gesprek in het Filmhuis Den Haag. Daar bleek dat nog eens twee gemeenten in de regio Haaglanden zich willen aansluiten bij de familie van regenbooggemeenten. Volgend jaar zal de regenboogvlag ook wapperen in Rijswijk en Wassenaar.

De komende tijd gaat wethouder Bert van Alphen van emancipatie in gesprek met Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland zodat volgend jaar de hele regio uit regenbooggemeenten bestaat. De Coming Out Day Den Haag werd afgesloten met de voorpremière van de film ‘Girl’ over een meisje die balletdanseres wil worden, maar is geboren in een jongenslichaam.

Luister hier naar een interview met Bert van Alphen en voorzitter Arnout van Kooij van het COC Haaglanden op Den Haag FM.