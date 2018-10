Den Haag wil met “uiterste poging” verhuizing Israëlische ambassade naar Plein 1813 tegenhouden

Het Haagse stadsbestuur moet een “uiterste poging” gaan ondernemen om ervoor te zorgen dat het Rijk en Israël op zoek gaan naar een andere plek voor de Israëlische ambassade dan het monumentale pand aan Plein 1813.

Een meerderheid van de gemeenteraad steunde een voorstel van de PvdA die het college van burgemeester en wethouder opdraagt nog een keer met de partijen in gesprek te gaan. De raadsleden vrezen dat de verhuizing “een grote inbreuk zal maken op de fysieke ruimte” en “het monumentale karakter van het pand aantasten”.

Wethouder Boudewijn Revis zei eerder al dat ook hij niet blij is met de verhuizing, maar dat daaraan niets meer is te doen. Volgens hem hebben het Rijk en Israël achter de rug van de stad Den Haag om afspraken gemaakt. “Het pand is buiten ons om aangekocht en daar ben ik best verdrietig om”, zei Revis.