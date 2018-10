Groep de Mos geeft niet op; dit jaar kerstverlichting op de Haagse Markt

Groep de Mos in de gemeenteraad wil dit jaar meer prominente kerstverlichting op de Haagse Markt. Momenteel mogen de marktkramen enkel in de verkoopunits worden verlicht, de buitenkant van de kraam mag niet worden opgefleurd met kerstverlichting.

Ook vorig jaar was er discussie over uitgebreide kerstverlichting: de plannen van de marktkooplui werden destijds tot twee maal toe afgekeurd door de gemeente. Groep de Mos wil het daarbij niet laten nu de partij zelf in het stadsbestuur zit.

Volgens fractievertegenwoordiger Mohamed Balah en gemeenteraadslid Jelle Meinesz is er zekerheid nodig vanuit het stadhuis. “Buitenverlichting is een grote investering en op het moment dat dit alleen ín kramen mag branden, is het effect te klein”, zegt Balah. “Als je de Haagse binnenstad inloopt met de feestdagen is het goed aangekleed en de sfeer is goed aanwezig. Dit kan op de Haagse Markt ook.” Jelle Meinesz: “Als er weer een jaar verloren gaat omdat er geen feestverlichting kan worden geplaatst is dat enorm zonde.”

Foto: Publicdomainpictures.net