Liever Lokaal: Eet bewust met De Hofpas, extra voordeel op je gezonde maaltijd

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

Minder vlees nuttigen en vaker plantaardig eten. Het is allang geen hype meer en velen van ons proberen dit doel dan ook na te streven. Vaker vegetarisch en veganistisch eten is goed voor je gezondheid en het milieu. Ben je op zoek naar geschikte eetgelegenheden en supermarkten? Bij deze Hofpaspartners geniet je van biologische, vegetarische en/of veganistische specialiteiten:

Jantje The Veggie Doctor: Ooit vegetarische roti geprobeerd? Of een vegan kapsalon? Bij Jantje kan je terecht voor vele Indiase, Surinaamse, Turkse en Nederlandse gerechten. De vleesvervangers zijn haast niet van echt te onderscheiden.

Hofpasvoordeel: 10% korting op de rekening.

Club Vers: Van een ‘All Day Breakfast’ tot een gezonde sushi bowl, voor een gezond ontbijt en lunch ben je hier aan het juiste adres. Dat het toevallig vaak vegetarisch of vegan is, is voor Club Vers een mooie bijzaak.

Hofpasvoordeel: 10% korting op de rekening.

Restaurant Hagedis: Heerlijke, verse maaltijden met verrassende combinaties en smaken. Restaurant Hagedis heeft een wisselende seizoenskaart en een groot assortiment bijpassende wijnen, bieren en heel veel heerlijke sappen en frisdranken.

Hofpasvoordeel: Driegangen-weekmenu van €18,50 voor €15.

Crust House Pizza: Pizzabodems van maismeel, rode bietjes, spinazie en zelfs bloemkool. Crust House Pizza is jouw nieuwe gezonde pizzeria. Met een mix van de Amerikaanse, Europese en Midden-Oosterse keuken, brengt Crust House nieuwe smaken en stijlen.

Hofpasvoordeel: 10% korting op de rekening.

EkoPlaza Kerkplein: Hier vind je voedsel zoals het bedoeld is. Vol voedingsstoffen, gifvrij, rijk aan smaak en zonder synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Daarnaast wordt alles zoveel mogelijk plasticvrij geproduceerd.

Hofpasvoordeel: Gratis kopje biologische koffie of thee naar keuze.

Madal Bal: In de wereld van de gezonde voeding inmiddels een bekend begrip in Den Haag. Met onder meer een juice bar, vers afgebakken biologische brood, gezonde ‘to-go’ producten, een uitgebreide kaasafdeling, heerlijke maaltijden en een eigen health centre.

Hofpasvoordeel: Bij besteding van €10 of meer, een gratis biologische snackreep.

Ook profiteren van deze en vele andere voordelen in Den Haag en omgeving? Vraag de Hofpas dan gratis aan.

