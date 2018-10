Coming Out Day: Familie van regenbooggemeenten in regio Haaglanden groeit verder

Bewoners Flora- en Faunawijken tonen bijzondere hobby’s tijdens tiende Parelroute

De ‘Parelroute voor de Flora en Faunawijken’ vindt dit weekend voor de tiende keer plaats. Bewoners van deze wijken (Heester-, Bomen-, Bloemen- en Vruchtenbuurt en de Vogelwijk) kunnen dan op bezoek bij medebewoners die een bijzondere hobby of verzameling hebben.

“Ik verzamel zelf schilderijen die bij het grofvuil worden gezet”, zegt organisator en deelnemer René Sijnja op Den Haag FM. “Ik heb zo’n 45 schilderijen in mijn huis hangen. Daarnaast verzamelt mijn vrouw allerlei soorten olifanten. Ze heeft er meer dan duizend.” In totaal zijn er 51 adressen waar de route langskomt, dit kan bij mensen thuis zijn maar ook in een buurthuis of bibliotheek.

Grote trekpleisters zijn volgens René dit jaar quilten in wijkcentrum De Hyacint, de Arabische kalligrafie van Lammert Lap, het dromenconsult van Els Pet en de rondleiding door de Papaverhof van Loukie Nak. De Parelroute voor de Flora en Faunawijken is op zaterdag 13 en zondag 14 oktober. Deelnemende adressen en meer informatie vind je op de website.

Luister hier naar het interview met organisator René Sijnja op Den Haag FM.