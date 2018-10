‘All Stars de Musical’ komt naar Zuiderstrandtheater

De musical-comedy ‘All Stars’ met Jim Bakkum, Lucas Hamming en Kees Boot is eind deze maand en begin november te zien in het Zuiderstrandtheater.

Net als de film is ‘All Stars de Musical’ een humoristisch verhaal over vriendschap, volwassen worden en vasthouden aan onbezorgde voetbaluurtjes op zondagmorgen. Want ook in de musical is het wekelijkse potje voetbal van de vrienden Bram, Mark, Johnny, Peter, Paul, Willem en Hero het meest ongecompliceerde moment van de week. De musical is van 30 oktober tot en met 1 november in het Zuiderstrandtheater te zien.

De musical scoorde heel wat bekende koppen voor de cast. Onder andere Jim Bakkum, Lucas Hamming, Urvin Monte en Kees Boot staan op het podium. Frank Lammers, die zelf in de tv-serie ‘All Stars’ speelde, regisseerde de productie.

