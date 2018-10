Huurdersorganisaties in regio Haaglanden gaan samenwerken

Twaalf huurdersorganisaties in de regio Haaglanden gaan samenwerken. Volgende week wordt daarvoor een overeenkomst ondertekend.

Onder de naam Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) vertegenwoordigen zij meer dan 75 procent van de huurders van corporaties in Haaglanden. Deze regionale samenwerking tussen huurdersorganisaties is uniek in Nederland. “Op deze manier zijn wij in staat als één partij en als een volwaardige belangenbehartiger van de huurders en de woningzoekenden in de regio Haaglanden op te treden”, zegt bestuurssecretaris Jozefine Hoft.

De SHH wil vaker mee kunnen praten over regionale onderwerpen op de woningmarkt, zoals prestatieafspraken en de huisvestingsverordening. Als individuele huurdersorganisaties was dat voor hen vaak moeilijk. Er zijn al vergelijkbare koepels, zoals de Sociale Verhuurders Haaglanden (de vereniging van woningcorporaties) en de Bestuurlijke Tafel Wonen (de samenwerking van de negen gemeenten).

Foto: Richard Mulder