Augmented realityspel ‘Ingress’ in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het augmented realityspel ‘Ingress’.

Iedereen kent het spel ‘Pokémon’, maar wist je dat de voorloper daarvan ‘Ingress’ heet? Met fanatiek speler gaan we praten over dit realityspel. Doel van de game is om als partij zoveel mogelijk oppervlakte te beslaan door de portalen in driehoeken aan elkaar te koppelen.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.