Eerste Sea Sights Summit op De Pier en in Kurhaus

Op vrijdag 19 oktober is de allereerste Sea Sights Summit van Den Haag. Onderzoekers, beleidsmakers en innovatieve start-ups beantwoorden dan vragen over de toekomst van de kust en de zee.

Het dagvullende programma begint met enkele sprekers uit de wereld van landschapsarchitectuur, mariene wetenschap en kustbeleid. Daarna kunnen de deelnemers met elkaar van gedachten wisselen in een tiental workshops. Wethouder Saskia Bruines van Kenniseconomie opent de Summit om 09.30 uur. bekijk het hele programma op de website Seasights.nl.

De Sea Sights Summit is onderdeel van het Sea Sights Festival, het innovatiefestival aan en over de kust. Van 19 tot en met 21 oktober staan de Boulevard en De Pier in het teken van de toekomst aan zee.