ProDemos krijgt het druk: Elke schoolleerling naar het Binnenhof

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil het mogelijk maken dat iedere scholier een bezoek aan de Tweede Kamer kan brengen. Ze heeft daarover, samen met de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob, en brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Die moet nog over het voorstel stemmen.

De Haagse organisatie ProDemos werkt al geruime tijd hard achter de schermen om de groei van 90.000 scholieren per jaar naar 180.000 in 2023 mogelijk te maken, zegt directeur Eddy Habben Jansen. “Een belangrijke drempel voor scholen om te komen, is het vervoer naar Den Haag. ProDemos is heel blij dat hiervoor nu een oplossing is gevonden: er komt busvervoer, zodat scholen kosteloos naar Den Haag kunnen komen.”

“Het bezoek aan het parlement, het hart van onze democratie, is een belangrijk onderdeel van ons uitgebreide educatieve programma, maar niet het enige”, vertelt Eddy Habben Jansen. “Scholieren ervaren tijdens deze dag zelf hoe de Nederlandse politiek werkt, én nog belangrijker, zij leren hoe ze invloed kunnen uitoefenen.” ProDemos verwacht dat scholen met ingang van schooljaar 2019/2020 kosteloos naar Den Haag kunnen komen.