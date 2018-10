Ruim baan voor groepswonen in Den Haag

Er moeten meer plekken in onze stad komen voor groepswonen. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad steunt een voorstel hierover van gemeenteraadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij.

Bos roept het stadsbestuur op om met woningcorporaties afspraken te maken om meer groepswoonprojecten te realiseren. “Steeds meer mensen willen samen met anderen in een woongroep of woongemeenschap wonen”, zegt Bos. “De vraag is enorm, maar in de praktijk is het moeilijk om een project van de grond te krijgen. Ik ben blij dat de gemeenteraad mijn voorstel unaniem heeft gesteund, want nu staat het echt op de kaart bij de gemeente.”

Uit een recent onderzoek uitgevoerd door Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) bleek dat dertig procent van de geënquêteerde woningzoekenden in Haaglanden interesse heeft in groepswonen. “Groepswonen draagt bij aan de sociale cohesie, bestrijdt eenzaamheid en het bevordert de zelfredzaamheid van mensen”, aldus Bos. “En verder is het gewoon heel gezellig om met meerdere mensen dingen te ondernemen. Je hebt altijd aanspraak in een woongroep. Hopelijk gaan de komende jaren veel nieuwe groepswoonprojecten opgestart worden.”