Symposium over faalangst in MOOOF aan de Binckhorstlaan

Eind november wordt een groot symposium over faalangst gehouden in MOOOF aan de Binckhorstlaan.

“Faalangst is een gek fenomeen, vreemd en onnodig. Ons brein denkt daar heel anders over”, vertelt Kimberley Linger (foto) van het b4edrijfsverzamelgebouw MOOOF. “Op 24 november vertellen bekende experts op medisch en paramedisch gebied wat faalangst precies is, wat het met je doet en hoe je ermee om kunt gaan. We maken de bezoekers bewust wat faalangst is, hoe je meer plezier kunt beleven en je prestaties kan verbeteren.

Het symposium is met name bedoeld voor sporters, dansers en muzikanten, maar ook voor docenten en begeleiders in de culturele sector. Het programma op 24 november start om 10.15 uur en duurt tot 15.00 uur. Tickets à 125 euro zijn verkrijgbaar bij Ticketkantoor.nl.