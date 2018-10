Bewoners Koningin Emmakade voeren actie tegen roekeloos rijgedrag voor hun deur

Bewoners van de Koningin Emmakade en de Waldeck Pyrmontkade slaan de handen ineen voor een actie tegen het roekeloze rijgedrag in hun straten. De bewoners zijn de hoge snelheden, het gevaarlijke rijgedrag en het lawaai meer dan zat.

“Sommige bewoners zitten ’s nachts rechtop in bed van het geluid van optrekkende motoren”, vertelt actievoeder Filip Zoeteweij op Den Haag FM. Voor de actie hebben de bewoners ruim 200 flyers verspreid en posters aangeplakt in de buurt. “De mensen die we spreken over onze actie reageren positief en vinden dat dit eerder had moeten gebeuren.” Daarnaast is er een petitie gestart met de eisen van buurtbewoners: de kades versmallen tot één rijbaan, cameratoezicht en handhaving (bekeuren) en geluidscontrole.

De bewoners hopen de komende week het aantal stemmen te verdubbelen en de petitie in te dienen bij de gemeente. “Ik kan me niet voorstellen dat de gemeente hier niets mee doen. Zij zitten er ook niet te wachten dat er doden vallen.”

Foto: Google Maps

Luister hier naar het interview met Filip Zoeteweij op Den Haag FM.