D66 maakt zich zorgen over korte lunchpauze op scholen met continurooster

D66 Den Haag maakt zich zorgen over de gevolgen van het continurooster op de gezondheid van kinderen. Op een school met continurooster is lunchpauze relatief kort en dat betekent dat kinderen snel moeten eten, wat tot klachten kan leiden. “Het is belangrijk dat het Haagse college in overleg gaat met scholen in onze gemeente om te bespreken of er mogelijk oplossingen zijn voor dit probleem”, stelt raadslid Fonda Sahla.

In het continurooster is er vaak vijftien minuten ingeruimd om te lunchen en eveneens vijftien minuten voor buitenspelen. “Een kwartiertje om een boterham te eten is simpelweg tekort voor veel kinderen. Naast het risico op lichamelijke klachten, kan het ook voorkomen dat kinderen te weinig eten. De kans is groot dat ze dan later op de dag sneller naar ongezonde tussendoortjes grijpen en dat heeft natuurlijk ook weer gevolgen op de gezondheid”, waarschuwt Sahla.

Sinds 2006 bepalen scholen zelf welke schooltijden ze aanhouden. Bijna één op de drie basisscholen heeft inmiddels een continurooster. Het betekent dat kinderen niet meer naar huis gaan om te lunchen, maar samen op school eten. Sahla benadrukt dat er in principe niets mis is met het continurooster, maar dat het wel belangrijk is om in de toekomst meer tijd in te bouwen voor de lunch.

Geen problemen

“Ik, als juf, en de kinderen vinden het juist fijn”, vertelt Ciska Sahadewlall op Den Haag FM. “Op deze manier zijn kinderen eerder uit of kan een school iets extra’s aanbieden,” vervolgt de juf op basisschool De Buutplaats op de Hoefkade. Ze herkent zich totaal niet in de gezondheidsklachten die een continurooster teweeg zouden brengen. “Ik denk juist dat het continurooster de toekomst is en dat meer scholen het gaan hanteren.”

Foto: Wikipedia, Onderwijsgek

Luister hier naar het interview met Ciska Sahadewlall op Den Haag FM.