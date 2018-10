WINACTIE: Gratis naar The Cool Quest op zaterdag 20 oktober in Paard

FOTOSERIE: Stuntcoureur blaast over Haagse grachten voor Red Bull Knock Out

De Australische stuntcoureur Robbie Maddison trotseerde afgelopen weekend met zijn motorfiets de Haagse grachten. De motorcrosser, wiens stunts onder meer te bewonderen waren in de Bond-film Skyfall, deed dit voor een promofilm voor de Red Bull Knock Out. Deze strandrace, waaraan duizend motorcrossers meedoen, is op zaterdag 10 november op Scheveningen.

Foto’s: Richard Mulder

