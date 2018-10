Malek F. betuigt geen spijt van neersteken drie mensen op Bevrijdingsdag

Malek F. zegt dat Allah hem opdracht gaf om ongelovigen neer te steken. Dat bleek maandagmorgen bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol waar F. terecht staat. F. heeft bekend op Bevrijdingsdag drie mensen te hebben neergestoken op het Johanna Westerdijkplein. Daarvan zou hij geen spijt hebben, omdat de opdracht van Allah kwam.

Deskundigen zeggen dat Malek zich laat inspireren door een extremistische ideologie, maar hij is geen lid van een terroristische organisatie. Hij dacht bovendien te sterven bij zijn daad op Bevrijdingsdag. Het OM heeft gesprekken afgeluisterd tussen Malek F. en zijn broer. Daaruit blijkt volgens justitie dat hij ongelovigen wil doden. “Christenen en Joden zijn allemaal Kufar”, dat betekent ‘ongelovigen’. Bovendien zou hij een enorme boosheid in zich hebben. Hij spreekt volgens het OM over het afslachten van ongelovigen. “Het zijn allemaal racisten”. Justitie zegt dat Malek zichzelf ziet als “soldaat van de soldaten”.

Volgens Job Knoester, de advocaat van Malek F., leed zijn cliënt tijdens de steekpartij aan een “religieuze psychose”. Sinds juni krijgt hij onder dwang medicijnen. Malek F. is zelf niet bij de zitting in Amsterdam aanwezig.