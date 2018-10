Scheveningse deelnemers gezocht voor opleiding tot lifeguard

Zwemschool ABZee en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij(KNRM) zijn op zoek naar Scheveningse jongeren die een opleiding tot lifeguard willen volgen. Uit handen van Stichting ‘Initiatief op Scheveningen’ ontvingen de twee partijen een cheque om met de opleiding te beginnen.

ABZee is een lesprogramma aangesloten bij de Stichting Zwemstimuleren. Hun doel is om iedere Hagenaar te leren veilig in zee te zwemmen. “We leiden de kandidaten niet alleen op tot ABZee Lifeguard”, vertelt Mara van der Schaaf op Den Haag FM. “Maar ze worden ook zogenaamde KNRM-opstappers. Zo geven we jongeren de kans om in het vak werkzaam te blijven.” De KNRM heeft als voorwaarde dat reddingsmedewerkers binnen tien minuten bij het reddingsstation kunnen zijn. “Daarom zijn we specifiek op zoek naar jongeren die in Scheveningen wonen of werken”, zegt Mara.

Het ABZee opleidingstraject begint in november. Ze zijn op zoek naar jongeren tussen 16 en 30 jaar. Kijk voor meer informatie en de inschrijving op de website.

Foto: ABZee

Luister hier naar het interview met Mara van der Schaaf op Den Haag FM.