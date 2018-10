The Cool Quest: “Optreden in het Paard wordt te gek”

De Zwolse band The Cool Quest speelt zaterdagavond in het Paard. Frontman Vincent Bergsma kijkt erg uit naar het optreden. “De vorige keer was te gek dus ik verwacht dat het nu weer een feestje wordt”, aldus de zanger in het programma Haagse Ochtendradio.

Het concert in het Paard is de laatste in Nederland voordat de formatie een mini-tour door Europa houdt. De band geeft optredens in het Duitse Hamburg, de Deense hoofdstad Kopenhagen en het Italiaanse Kaltern. “We hebben afgelopen jaar ook al twee toertjes gehad in Oost-Europa”, zegt Bergsma. “Heel leuk dat festivals in de rest van Europa ons ook weten te vinden.”

Het concert van The Cool Quest in het Paard is zaterdagavond om 20.00 uur. Den Haag FM geeft deze week de laatste kaarten weg. Inschrijven kan hier.

Luister heir naar het interview met Vincent Bergsma op Den Haag FM.