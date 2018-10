FOTOSERIE: Stuntcoureur blaast over Haagse grachten voor Red Bull Knock Out

WINACTIE: Gratis naar The Cool Quest op zaterdag 20 oktober in Paard

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor het concert van The Cool Quest op zaterdag 20 oktober in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel je gegevens in onderaan deze pagina.

De bandleden van The Cool Quest ontmoetten elkaar min of meer bij toeval op een jamsessie in 2010. De samenwerking beviel zo goed dat ze besloten om officieel met elkaar te gaan samenwerken. In 2014 verscheen hun debuutalbum ‘Funkin’ Badass’, in maart dit jaar gevolgd door het tweede album ‘Vivid’. De plaat laat talloze invloeden horen – zo geven funk, rap en pop de hybride sound van de band goed weer – maar op het podium draait het bij de groep maar om één ding: Energie! Maak je klaar voor een groot feest dus in het Paard! Het voorprogramma wordt verzorgd door hiphopgroep De Alliantie.

Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg voor het concert van The Cool Quest op zaterdag 20 oktober in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

