ChristenUnie-SGP wil klimaattop 2020 in Den Haag

De wereldtop over klimaatverandering die in 2020 wordt gehouden in Nederland zou moeten plaatsvinden in Den Haag. De ChristenUnie-SGP wil dat het college alles uit de kast haalt om het naar Den Haag te krijgen.

De mondiale klimaatcommissie ‘Global Commission on Adaptation’, die vandaag van start ging in de Ridderzaal in Den Haag, gaat voor die wereldtop een actieplan opstellen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Het actieplan wordt gepresenteerd op de grote klimaattop in Nederland, die vergelijkbaar moet zijn met die van Parijs in 2015.

Prachtig de klimaattop naar NL! Dit moet natuurlijk in Den Haag plaatsvinden! De @CUSGPDenHaag vraagt daarom het college om alles uit de kast te halen het naar onze stad te krijgen. #TheHagueAgreement #ParisAgreement https://t.co/zrcN7R8she — Koen van Haeften (@KoenvanHaeften) 16 oktober 2018