Grijze Koppen Orkest in woonzorgcentrum Houthaghe

Dat muziek maken niet alleen voor jonge mensen is, bewijzen de bewoners van woonzorgcentrum Houthaghe. Samen met andere wijkbewoners vormen zij namelijk het Grijze Koppen Orkest. Gewapend met gitaren, schudeitjes en rammelaars komen ze een keer in de week bij elkaar om te repeteren voor een concert.

De Grijze Koppen Orkest- workshop wordt in verschillende zorg- en wijkcentra in de stad gehouden. Na ieder jaar is er een afsluitend concert waarbij de ouderen samen met kinderen van basisscholen uit de buurt hun muzikale kwaliteiten laten zien. “Het leuke aan dit project is, is dat iedereen mee kan doen. Ervaring met een muziekinstrument is niet nodig”, vertelt dirigent Peter de Boer.

Ook is het volgens De Boer speciaal dat er zowel gezongen wordt tijdens de workshops als dat er op muziekinstrumenten wordt gespeeld. De bewoners van Houthaghe vinden dit in ieder geval helemaal geweldig. “Ik vind de schudeitjes zo leuk. Helemaal fantastisch!”, lacht een bewoonster.