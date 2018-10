Groep de Mos: “Ajax-supporters komende honderd jaar niet welkom bij ADO”

Als het aan gemeenteraadslid Damian Zeller van Groep de Mos ligt zijn Ajax-supporters ook de komende honderd jaar niet welkom bij wedstrijden in het Cars Jeans Stadion. Bij wedstrijden tussen ADO Den Haag en Ajax zijn al twaalf jaar geen supporters van de uitspelende ploeg welkom. In het verleden zorgde de wedstrijden tussen beide clubs vaak voor vechtpartijen rond het stadion.

Volgens Zeller scheelt dat behoorlijk in de inzet van politie en ME. “Als je Ajax-supporters toelaat moet je weer flink investeren in politie”, zegt hij op Den Haag FM. Bovendien zitten de ADO-supporters er volgens het raadslid ook niet op te wachten. “ADO is veranderd in een familieclub. We willen het risico zo laag mogelijk houden, wat mij betreft blijven de uitsupporters nog honderd jaar weg.”

Overigens zijn de supportersverenigingen van beide voetbalclubs nog wel volop in gesprek om weer uitsupporters toe te laten. Ook burgemeester Pauline Krikke ziet het zitten weer fans van Ajax toe te laten in het Cars Jeans Stadion.

Luister hier naar het interview met Damiën Zeller op Den Haag FM.