Haagse Stadspartij over bouwplannen: “Geen overleg geweest met bewoners”

De plannen om rond de stations Holland Spoor, Den Haag Centraal en Laan van NOI hoge woontorens te gaan bouwen valt niet bij iedereen in goede aarde. Het grootste verwijt van de Haagse Stadspartij is dat het niet overlegd is met de bewoners: “Als je dat namelijk niet doet dan roept dat weerstand op”, zegt raadslid Peter Bos.

Jaarlijks komen er zo’n 5.000 mensen bij in de stad en dus is er haast geboden met de bouwplannen. “Toch moet je dit overleggen met de stad. Anders zorgt dat later weer voor vertraging”, beredeneert Bos. “Je moet niet alleen maar woningen bouwen, maar ook kijken naar het totaalplaatje. Waar kunnen die mensen winkelen, waar brengen ze hun kinderen naar school en wat doen we op het gebied van sport”, aldus Bos.

