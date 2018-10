Koekamp Kastanje wordt vijfde in verkiezing boom van het jaar

‘Een geweldig aanzicht als je de stad inkomt’, ‘een voorbeeldboom voor heel Nederland’, Den Haag was lovend over de Koekamp Kastanje. Toch won de monumentale boom niet de prijs voor De Boom van het jaar. Die ging naar de Troeteleik in de berm van de A58. De Koekamp Kastanje werd vijfde.

Het lot van de Troeteleik is enigszins vergelijkbaar met die van de Koekamp Kastanje. De Haagse boom is echter al wel verplaatst. “Rijkswaterstaat wil de A58 gaan verbreden en daarmee komt de Troeteleik in gevaar”, zegt Maaike Brasz van SBNL Natuurfonds die de prijs dit jaar voor het eerst uitschreef. “Dat is een van de redenen dat de Troeteleik zoveel stemmen kreeg. Mensen maken zich zorgen om de boom.”

Robert Barker van de Partij voor de Dieren die campagne voerde voor de Koekamp Kastanje ziet de uitslag als een win-win situatie: “De Koekamp Kastanje wordt niet bedreigd en de Troeteleik wel. We moeten ons inzetten om de eik ook te behouden.”

In aanloop naar de verkiezing voerde Den Haag FM campagne. Zo sprak presentator Rob Kemperman tijdens het programma Hou Je Haags onder andere met Robert Barker van de Partij voor de Dieren, Hedde Meima van de Haagse Boomtoppers en met wethouder Richard de Mos. Vrijdag was het programma zelfs live vanaf de Koekamp Kastanje.

