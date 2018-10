Schaatsen in korte broek op Anna van Buerenplein

Nieuwe skyline van Den Haag: hoogbouw in aantocht

Den Haag gaat rond de stations Hollands Spoor, Den Haag Centraal en Laan van NOI hoge woontorens bouwen. De hoogbouw is nodig om de stijgende vraag naar woningen bij te houden.

Dat heeft de Haagse wethouder Boudewijn Revis van stadsontwikkeling en wonen maandagmiddag bekend gemaakt. Om de stijgende vraag naar woningen bij te houden, moeten er jaarlijks 2500 woningen bij komen in Den Haag. En om dat aantal te halen moet al in 2020 worden begonnen met de bouw van de torens. In totaal moeten de woontorens rond de stations 7700 tot 11.500 woningen opleveren.

De meeste woningen komen rond Hollands Spoor. Hier is ruimte voor tussen de 5.000 en 7.000 woningen, aldus de wethouder. Aan de Laakhavenzijde van het station komt veel hoogbouw. Ook moet dit deel van de stad beter worden verbonden met het centrum.

Dak op de Utrechtsebaan

Aan de oostkant van station Den Haag Centraal zou plaats zijn voor tussen de duizend en 2.500 woningen. Daar komt een dak op de Utrechtsebaan. Hier bovenop komen woningen, kantoren en groen. Ook hier is nadrukkelijk ruimte voor hoogbouw, stelt het stadsbestuur. Rond Laan van NOI zouden 1.200 tot 2.000 woningen kunnen komen. Hiervoor wordt dit gebied ook helemaal opnieuw ingericht.

Foto: gemeente Den Haag